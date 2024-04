Brilla Siri | doppietta di Carlo Sanna e Pes

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Doppio successo die anche di Dino Pes ieri nelle maratona di corse, ben otto, che si è svolta a Legnano in vista del palio che si correrà il 26 maggio. A rompere il ghiaccio è subito Antonioche si aggiudica la prima con lo stesso cavallo vittorioso nel 2023 per Legnarello. Secondo è Federico Arri, come nella corsa successiva vinta da Pes. Bene Giuseppe Zedde nella terza che fa sua davanti a Giosuè Carboni, la quarta è appannaggio di Gavino. Sugli scudi ancora Pes nella quinta batteria, la sesta è di Giannetti che qui correrà il Memorial per Sant’Erasmo. Nelle ultime due corse dominio assoluto diin grande forma.