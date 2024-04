Brigate Bossi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Da Panorama del 19 aprile 1992 Verranno a Pontida: li faremo giurare davanti a tutti. Perché qualche traditore alla Castellazzi, qualche Castelzoppo, si trova sempre". Umberto, il vendicatore del Nord, non si concede un sorriso soddisfatto nemmeno nella notte del trionfo, ma grida la sua apprensione al popolo della Lega raccolto in massa al Palalido di Milano. Gli brucia ancora il voltafaccia dell' ex amico, passato armi e bagagli al Psdi: un "giuda" transfuga, punito dall' elettorato, "un portasfiga" insiste il senatur "anche per i socialdemocratici". Ottanta solenni giuramenti per altrettanti nuovi eletti. È il prezzo della vittoria: cinquantacinque deputati e venticinque senatori catapultati dalla Brianza a palazzo Madama, dalla Val Brembana a Montecitorio. L' 8,7 per cento dei voti su scala nazionale, il 20,5 in Lombardia, 240.513 preferenze ...