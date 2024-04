Bridget Jones 4 | Leo Woodall nel cast insieme agli attori originali

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 aprile 2024)4 è realtà, sembra che ilvedrà il ritorno di Renée Zellweger e Hugh Grant, ma si unisce alla combriccola anche LeoNegli ultimi due anni la carriera di Leoha avuto una crescita decisamente esponenziale. Il merito di questo successo è, in parte, da attribuire alla seconda stagione della serie The White Lotus, nella quale l’attore inglese ha interpretato il ruolo di Jack. Dopodiché l’abbiamo visto nei panni del protagonista della miniserie Netflix One Day. Si tratta di una storia d’amore che ha conquistato il cuore del pubblico e che ha permesso adi entrare nella cerchia delle giovani promesseali da tenere d’occhio. Ora c’è una nuova occasione per l’attore. Infatti sembra che sia entrato a far parte del ...