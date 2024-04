Bridgerton 3 | la guida completa alla terza stagione della serie Netflix

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il momento è finalmente arrivato, ladiè alle porte. Dopo l’apprezzatissimo spin off sulla regina Carlotta uscito l’anno passato (qui trovate la nostra recensione), la passionaletratta dai romance di Julia Quinn è pronta a riportarci in epoca Regency con una nuova storia d’amore: quella tra Penelope e Colin (i “Polin” come già li chiamano sul web). Al centrocreata dae da Shondaland di Shonda Rhimes come sappiamo ci sono le avventure (amorose) dei membrifamiglia, composta dmatriarca Violet e dai suoi otto figli. La prima, incentrata su Daphne e sul suo legame con il fascinosissimo Duca di Hastings, e la seconda, con ...