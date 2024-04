Brasile | il presidente Lula | «Le persone che dicono bugie andrebbero arrestate» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sta facendo discutere, in, una recente dichiarazione delLuiz Inácioda Silva, secondo cui lechedovrebbero essere «». «Se potessi firmerei un decreto che vieta di mentire. Chiunque mentirà verrà arrestato. Perché non possiamo vivere subordinati alla menzogna, non possiamo vivere subordinati al male, agli intrighi», ha detto il capo dello Stato a Campo Grande, durante una visita a una fabbrica JBS. Il leader progressista sembra rivolgersi all’exdi destra, suo predecessore, Jair Bolsonaro, coinvolto per l’inchiesta sulle «milizie digitali», dove, a lui vicine, sono indagate per aver diffuso in rete fake news. Nella stessa inchiesta è nel frattempo finito ...