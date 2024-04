Boxe | Devin Haney vs Ryan Garcia in tv | data | orario | streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprilesaliranno sul ring del Barclays Center di New York, dove sarà in palio il titolo mondiale WBC dei pesi superleggeri, detenuto dal 25enne di San Francisco. A trasmettere uno degli eventi più attesi dell’anno (in programma dalle ore 02:00) sarà Dazn in modalità pay per view al prezzo di 14.99 euro. Dodici round di fuoco in uno dei match più impegnativi della carriera di, ancora imbattuto, con un record di 31 vittorie, zero pareggi e sconfitte.ha battuto George Kambosos Jr per ben due volte, superando poi un altro fuoriclasse come Vasyl Lomachenko. Nell’ultimo impegno lo statunitense è riuscito a battere Regis Prograis.ha una tecnica da fenomeno, ma non è un artista del ko: negli ...