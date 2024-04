Botte perché convertito | i tre davanti al giudice

(Di lunedì 15 aprile 2024) Perugia, 15 aprile 2024 – Dovranno presentarsialper l’interrogatorio di garanzia i tre cittadini magrebini arrestati all’alba di sabato dagli agenti della Digos e accusati di aver picchiato e rapinato un connazionale che ha abbandonato l’islam per convertirsi al cristianesimo. Le accuse sono, infatti, tutte aggravate dalla discriminazione religiosa. I tre, due fratelli di 40 e 42 anni e un uomo di 51, possono raccontare la loro versione dei fatti o scegliere la via del silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio di garanzia potrebbe essere fissato già nelle prossime ore e, comunque, non oltre i cinque giorni dall’arresto. Già dopo che la vittima aveva presentato la prima denuncia, c’era stato il tentativo di “sviare“ le indagini. In particolare uno dei due fratelli aveva raccontato ai carabinieri di un ...

L'attacco di Khamenei che non aiuta Gaza: Perché, in effetti, la via era stretta. Da un lato l'Iran vuole evitare una guerra regionale. Fino ... Per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, Teheran ha attaccato Israele con centinaia di droni ...

STORIE DI MONTAGNA/108 - Federico, un vero casaro di montagna: ... ma un problema di salute lo ferma per più di un anno! Non si perde d'animo perché per lui, il ... infatti si possono ancora vedere i muri a pietra, le volte a botte e sembra di entrare in un luogo d'...