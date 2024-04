Borussia Dortmund vs Atletico Madrid – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ile l’si affronteranno martedì 16 aprile sera per conquistare un posto nelle semifinali di Champions League, con le due squadre che si affronteranno nel secondo turno dei quarti di finale. L’ha un vantaggio risicato da proteggere, avendo ottenuto una vittoria per 2-1 all’andata al Wanda Metropolitano, ma è in bilico in vista di quella che dovrebbe essere una gara affascinante al Signal Iduna Park. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...