Borse in netto rialzo | i conti di Goldman battono le stime Milano la migliore

(Di lunedì 15 aprile 2024) A Piazza Affari vola Prysmian dopo l’acquisto di Encore Wire per rafforzare la sua presenza in Nord America. Stabile il prezzo dell’oro, mentre frena il petrolio

Usa: vendite al dettaglio sopra attese a marzo - Al netto delle auto e del carburante, il dato mostra un incremento dell’1,1% a fronte del +0,4% atteso e del +0,3% di febbraio (rivisto da 0%).borse

Goldman Sachs: utili e fatturato I trim. 2024 battono le stime. La reazione del titolo a Wall Street - I risultati di bilancio del gigante bancario sono stati annunciati dopo i forti sell off che hanno colpito la borsa Usa venerdì scorso ... Forte la delusione per l’outlook in particolare sul margine ...finanzaonline

Asset manager, Autorità vigilanza vedono stress test come priorità nella regolamentazione - (Teleborsa) - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB - Italia), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV - Spagna), l'Autorité des marchés financiers (AMF - Francia) e la ...teleborsa