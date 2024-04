Borsa | Tokyo | apertura in calo -1 | 18%

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladiavvia la prima seduta della settimana in ribasso, a fronte di un possibile inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e delle possibili ripercussioni sulle quotazioni del petrolio. Inil listino di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,18% a quota 39.056,93, con una perdita di 466 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro, a 153,20, mentre guadagna terreno sull'euro, a 163,20.

