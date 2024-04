Borsa | Milano sale +1% | rally di Prysmian | debole Tenaris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Prosegue positiva Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% a 34.104 punti, tra scambi brillanti già oltre 1 miliardo di euro di controvalore. Scende a 139 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,9 punti al 3,78% e quello tedesco di 3,7 punti al 2,39%. Allungo solitario di(+6,88%), che ha annunciato l'acquisizione dell'americana Encore Wire. Bene anche Stellantis (+2,73%) e Leonardo (+1,76%) insieme ai rivali europei, favoriti dall'allargamento all'Iran delle tensioni tra Israele e Hamas. Acquisti sui bancari Unicredit (+1,54%), Banco Bpm (+1,48%), Intesa (+1,47%), Mps (+1,13%) e Bps (+0,74%). Il calo del greggio (Wti -1% a 84,82 dollari al barile) frena(-1,49%) ed Eni (-0,92%), mentre Saipem (-0,33%) gira in negativo e azzera il rialzo ...