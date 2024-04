Borsa | l' Europa perde smalto e lima il rialzo | Milano +0 | 5%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le Borse europee nel finale di seduta perdonoe indietreggiano seguendo Wall Street che si mostra cauta con l'escalation in Medio Oriente.riduce ad un +0,5% (Ftse Mib 33.916 punti) con Prysmian che resta, comunque, in vetta (+4,6%) con una maxi acquisizione negli Stati Uniti. Le vendite restano concentrate sull'energia con il petrolio in calo (Wti a 85 dollari, -0,7% e il Brent che sfiora 90 dollari, -0,8%). Eni cede l'1%, Saipem l'1,3%, Terna l'1,3%, Erg l'1,2%. Tra le altre Piazze, Parigi registra un +0,51%, Francoforte un +0,7%. Sempre controcorrente Londra chelo 0,31%. Ancora in tensione i titoli di Stato con il decennale italiano che sale di 11 punti base al 3,86%, il bund al 2,4% (+7 punti) e il dieci anni francese al 2,94% (+9 punti). Lo spread cresce a 143 punti. Tra le commodity, il gas sale di un 0,7%, ad ...