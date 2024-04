Borsa | l' Europa chiude in cauto rialzo | Francoforte +0 | 53%

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le Borse europee chiudono indopo una buona parte della seduta tonica mentre la lente dei mercati resta all'escalation in Medio Oriente.segna un +0,53% con il Dax a 18.024 punti, Parigi registra un +0,43% con il Cac 40 a 8.045 punti. In controtendenza Londra che cede lo 0,45% con il Ftse 100 a 7.959 punti.

Le Borse europee nel finale di seduta perdono smalto e indietreggiano seguendo Wall Street che si mostra cauta con l'escalation in Medio Oriente. Milano riduce ad un +0,5% (Ftse Mib 33.916 punti) con ... (quotidiano)

Lo studente Francesco Francini di Viareggio vince la Borsa di studio regionale - Lo studente del liceo scientifico Barsanti e Matteucci di Viareggio, Francesco Francini, dopo aver vinto con il suo saggio sull’intelligenza artificiale la Borsa di studio provinciale, ha vinto anche ...versiliatoday

