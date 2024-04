Borsa | l' Europa apre contrastata | Parigi +0 | 34% | Londra -0 | 39%

(Di lunedì 15 aprile 2024) Borse europee contrastate in apertura della prima seduta della settimana.guadagna lo 0,34% a 8.038 punti,cede lo 0,39% a 7.964 punti e Francoforte guadagna lo 0,65% a 18.019 punti. Quasi invariata Madrid, che cede lo 0,01% a 10.685 punti.

L'andamento debole di Wall Street , alle prese con le trimestrali della grandi banche statunitensi, rallenta le Borse europee. Milano si mantiene in rialzo dello 0,6% spinta da Saipem (+4,2%), ... (quotidiano)

Le Borse termina no l'ultima seduta della settimana in ordine sparso. Londra ha brilla to (+0,91%) mentre Francoforte e Parigi hanno chiuso in calo rispettivamente dello 0,14% e dello 0,16% Su molti ... (quotidiano)

Borse Europa iniziano la nuova ottava in rialzo, focus earning season Usa - Le principali borse europee aprono in rialzo la prima seduta della settimana. I mercati sembrano aver ridimensionato i timori per un’ escalation di tensioni nel Medio Oriente e tornano a concentrarsi ...borse

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,62% a 33.974 punti. (ANSA).