Borsa | Hong Kong | apertura in netto calo -1 | 40%

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladiapre la seduta in brusca frenata, con l'impennata delle tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran e gli investitori sono in attesa della possibile reazione di Israele: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,40%, scivolando a 16.487,36 punti. L'indice Composite di Shanghai perde nei primi scambi lo 0,19% a 3.013,67 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23% e scivola a quota 1.703,71.

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi con una buona apertura, in attesa della diffusione del dato Usa sull'inflazione importante ai fini delle relative indicazioni della Fed in materia di tassi: ... (quotidiano)

Xiaomi vola in Borsa (+9%) grazie agli ordini boom della SU7. Analisti: è alla pari di Tesla Model 3, e anche BYD si “preoccupa” - Xiaomi a tutta velocità alla Borsa di Hong Kong, grazie agli ordini superiori alle attese per la sua prima auto elettrica, la berlina SU7. Il titolo del produttore di smartphone ha chiuso ...motori.ilmessaggero

Dopo il caso Pirelli, ecco quello Ferretti. Le ultime giravolte dell’azionista cinese - Una recente delibera del cda relativa all’acquisto di azioni proprie e alla governance è stata annullata in una riunione pasquale in seguito all’apertura dell’istruttoria da parte della Presidenza del ...formiche