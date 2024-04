Borsa | Asia debole | pesa l' attacco dell' Iran | Tokyo -0 | 74%

(Di lunedì 15 aprile 2024) Listini deboli inper l'acuirsie tensioni internazionali, con l'dei dronia Israele di sabato scorso.ha ceduto lo 0,74%, Taiwan l'1,38%, Seul lo 0,42% e Sidney lo 0,46%. Ancora aperte Hong Kong (-0,71%), Mumbai (-0,69%), Singapore (-1,03%) e Shanghai (+0,6%), favorita quest'ultima da ipotesi di un sostegno del governo di Pechino ai mercati. Sullo sfondo c'è il timore di un ulteriore rinvio al taglio dei tassi Usa dopo i dati sull'inflazione. Positivi i future sull'Europa, ad eccezione di Londra, e sui listini Usa in assenza di dati di particolare rilevo. In calo il greggio (Wti -0,6% a 85,15 dollari al barile) e il gas naturale (-1,08% a 40,40 euro al MWh). Scivola l'oro (-1,63% a 2.358 dollari l'oncia), poco mosso invece l'acciaio (-0,06% a 3.616 ...

Mercati nervosi, la Terza guerra mondiale è inevitabile - I mercati oggi iniziano la settimana carica di tensione dopo l'attacco dell'Iran a Israele: sarà Terza guerra mondiale In attesa di capire cosa accadrà, azioni e materie prime oscillano.money

Borsa Tokyo: chiude in calo dello 0,7%, pesano timori per Medio Oriente - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che perde lo 0,7% a 39.232.80, appesantito soprattutto dal'andamento dei titoli tech e dai farmace ...borsaitaliana