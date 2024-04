Bonus mutuo 2024 | requisiti e detrazioni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ilper ilmira a fornire un supporto ai cittadini che stanno considerando l’acquisto di una nuova abitazione. Questa iniziativa, promossa dal governo, ha l’obiettivo di stimolare gli investimenti nel settore immobiliare, offrendosugli interessi delper l’acquisto della proprietà, nonché sulle spese e gli oneri accessori legati al finanziamento. Chi può beneficiarne? Per poter beneficiare di questa agevolazione, è necessario soddisfare alcuni. Ilipotecario deve essere stipulato entro 12 mesi prima o dopo l’acquisto dell’immobile, il quale deve essere destinato entro 12 mesi dall’acquisto a residenza principale per sé o per i propri familiari. Senza questa destinazione, il beneficio non può essere ...