Boniek perfetto | «Inter? Chi vince e domina devi solo applaudirlo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024), vicepresidente Uefa ed ex storico giocatore di Roma e Juventus, dà pieni meriti all’che sta andando are lo scudetto. APPLAUSI ? A Radio Anch’io Sport, Zbigniewsottolinea: «non è campione perché la matematica non c’è ancora, ma ha già lo scudetto in tasca. Il campionato italiano è il più difficile in Europa, chi gioca in Italia può giocare ovunque. L’è uscita dalla Champions League con sfortuna, l’Atalanta va in semifinale di Europa League, la Fiorentina in quella di Conference League. Poi se unotutte le partite e».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...