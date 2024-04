Bonan su Zhang | «Punto interrogativo bello grande! Un merito»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’Inter dopo il 2-2 con il Cagliari avrà un solo risultato a disposizione contro il Milan per laurearsi Campione d’Italia con cinque giornate di anticipo, vale a dire la vittoria.su Sky Sport parla proprio dell’onda emotiva di questo derby soprattutto per Pioli. Poi dice la sua sul futuro di StevenCONO D’OMBRA – L’Inter di Simone Inzaghi battendo il Milan nel derby in programma lunedì 22 aprile potrebbe laurearsi Campione d’Italia. Alessandrocrede che l’onda emotiva della stracittadina riguardi più Stefano Pioli: «Un’onda emotiva soprattutto per Pioli che si gioca il futuro in queste due partite, ma la seconda dipende anche dall’esito della prima che è la più importante delle due. Ribaltare il risultato di San Siro sarebbe unaimpresa per Pioli che si rimetterebbe in luce mentre è di nuovo ...