Bologna | tegola Ferguson | rottura del legamento crociato del ginocchio destro

(Di lunedì 15 aprile 2024)per ile per Lewis. Il centrocampista rossoblù, quest’oggi, si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio alcapitatogli sabato scorso nel corso del match contro il Monza. Gli esami hanno evidenziato la lesione del. Il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico dopo il quale saranno definiti i tempi di recupero. Difficile chepossa tornare in campo nel 2024 visto che ci sono otto mesi e mezzo e di solito, per un infortunio del genere, passano circa nove mesi. La speranza è che il giocatore delpossa tornare a disposizione per l’inizio del 2025. SportFace.

