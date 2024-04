Bologna | Fenucci | “Stagione fantastica | ma nessuna pressione Thiago Motta lavora come se…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Stiamo vivendo una, oltre ogni aspettativa di inizio campionato, ed i ragazzi ne sono consapevoli. Proprio per questo non c’è, viviamo questo momento in maniera serena“. Queste le parole di Claudio, amministratore delegato del, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A con RDS per parlare del quarto posto dei rossoblu, in piena lotta per la Champions a sei giornate da fine campionato. “Questo percorso importante ci fa sognare un traguardo storico per il club. Ce la giochiamo con squadre che ogni hanno partono con l’obiettivo di arrivare in Champions e che hanno ricavi che permettono di programmare determinati obiettivi. Per noi è una situazione nuova, tanto che non pensiamo molto alla prossima ...