Boffelli vince il tricolore

(Di lunedì 15 aprile 2024) Williamprofeta in patria nella 71ª edizione del Trofeo Parravicini di Carona (Bg), che ha assegnato il titolo italiano a coppie. L’atleta di Roncobello ha sovvertito il pronostico che vedeva favoriti il duo composto dal valtellinese Michele Boscacci e dal trentino Davide Magnini, guadagnandosi il successo insieme all’altoatesino Alex Oberbacher, al termine di una gara appassionante dal primo all’ultimo dei 17 km di gara, conditi da un dislivello positivo di 1800 metri. I vincitori hanno concluso il percorso con il tempo totale di 1h44’42’’ e un margine di 5’ su Boscacci-Magnini, mentre il terzo posto è andato a Matteo Sostizzo e Filippo Beccari, in ritardo di oltre 12’. Fuori dal podio Luca Tomasoni/Rocco Baldini e Fabio Pasini – Andrea Olivari. La gara femminile alla bormina Giulia Murada, sul gradino più alto del podio in coppia con Alba De Silvestro ...