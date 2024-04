Blitz al Laurentino | colpita la piazza di spaccio di via Kafka | 5 arresti | sequestrati armi | 300mila euro in contanti e 3 Rolex

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 –all’alba nel quartiere38 a Roma dove la polizia ha eseguito misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 5 uomini accusati, a vario titolo, di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco, detenzione edi sostanza stupefacente e violazione della legge sulle. In tre sono finiti in carcere e gli altri due ai domiciliari. Eseguiti anche 13 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati. L’indagine L'indagine è scattata in seguito alla gambizzazione di un uomo arrivato al pronto soccorso del Sant'Eugenio lo scorso 27 settembre. Le indagini degli agenti del IX Distretto Esposizione, anche attraverso sistemi di intercettazione ambientale, hanno ricostruito la dinamica del ferimento ...