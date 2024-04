Bimbo ucciso durante il rally | “Responsabili gli apripista”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 aprile 2024) I giudici hanno deciso: sono cinque le condanne a sei mesi ciascuno e quattro assoluzioni per la morte di Aldo Ubaudi, ildi 6 anni investito il 27 maggio 2017 da un’auto uscita di stradala prova speciale al 32ºCittà di Torino a Coassolo. Il piccolo si trovava con i genitori in un prato e un’auto che partecipava alla gara, una Skoda Fabia, li travolse dopo essere uscita di strada. Secondo il tribunale di Ivrea non hanno alcunatà Mario Ghiotti (legale rappresentate dellaTeam Eventi organizzatore dell’evento), il direttore di gara Alfredo Delleani, il capo posto Giampiero Loffi e Guido Penasso, autista della vettura del Delegato Allestimento Percorso. In pratica, secondo la sentenza, non ricoprivano posizioni di garanzia rispetto a quella tragedia.Leggi anche: ...