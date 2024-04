Bilancio Ue | molto denaro per nulla

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dagli esborsi monstre sempre in aumento, agli «scivoli» d’oro per chi non sarà rieletto, e tanto altro. Analisi delle spese Ue per mantenere se stessa nell’ultima legislatura. Ottenendo, per contro, ben poco. Le date cerchiate in rosso sono quelle che vanno dal 6 al 9 giugno. In quei giorni i 27 Paesi membri dell’Unione europea andranno al voto per eleggere i prossimi 705 deputati da spedire a Bruxelles. Tempo qualche settimana, poi, e i presidenti di governo eleggeranno anche la nuova Commissione. Insomma, a breve si cambierà registro e passo in Ue. O, almeno si spera. Già, perché guardando a ritroso quanto fatto - e non fatto - dai nostri euro-rappresentanti, c’è poco da festeggiare. «Negli ultimi cinque anni l’Europa ha fatto progressi significativi in diverse aree chiave, come la digitalizzazione e le politiche ambientali» spiega a Panorama Valerio Mancini, professore e direttore ...