BigMama | quanto è alta | il segreto delle sue scarpe altissime

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 15 aprile 2024)? La giovane cantante nata ad Avellino e ormai promessa del rap italiano per via dei suoi testi legati alla body positivity ècirca 1.70 cm. Un’altezza di tutto rispetto, che non le impedisce, però, di sfoggiare dei tacchi vertiginosi pienamente coerenti col suo stile che non passa inosservato. Lo stile diUn’altezza media, e che molte penserebbero di non dover accentuare con dei tacchi, quella di. Il suo stile e la sua personalità, però, vanno controcorrente: Marianna Mammone è un’icona di stile fin dall’inizio della sua carriera esue apparizioni in tv, in cui sfoggia fieramente i suoi look graffianti dallo stile inconfondibile, spesso supportati da altissimi stivali con plateau. Fonte: Getty ...