Biden prova a frenare Netanyahu | “Ora nessun attacco | evitare l’escalation”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’obiettivo, ora, è. Per il presidente Usa, Joe, l’invito al premier israeliano, Benjamin, è solo uno: prendersi la vittoria, rivendicarla, ma non attaccare. Il presidente statunitense ha dato pieno sostegno a Tel Aviv, ma evitando un ampliamento del conflitto. E se Israele dovesse attaccare, lo farà da solo, senza partecipazione Usa. La Nato ha criticato l’aggressione, ma la risposta di Israele non deve ora essere immediata e non deve andare a colpire il territorio iraniano. Come a dire che sarebbe meglio, al massimo, colpire le milizie alleate in altri Paesi. Intanto il G7 ha condannato l’aggressione e ha chiesto all’Iran di cessare gli attacchi, anche se la stessa Teheran ha già assicurato che l’azione – più dimostrativa che altro – è finita. Iran, i timori di ...