Biasin | «Inter | gol del Cagliari da annullare? Seguo la filosofia di Sinner!»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo il pareggio insi è ufficialmente entrati nel clima derby, che con un successo potrebbe portare i nerazzurri ad alzare lo scudetto di fronte ai cugini del Milan. Su questo, ma anche su un episodio arbitrale che riporta alladi, si esprime il giornalista Fabrizio. ATTESA E PIACERE – Al termine diFabriziovenuto in collegamento con la trasmissione “Pressing”, dichiara: «Se mi avessero detto che a metà aprile il mio ragionamento sarebbe stato: “Quando vuoi vincere lo scudetto? Nel derby, dopo, verso maggio, fine mese?”, io avrei detto “Ma che stagione straordinaria è questa? Quindi qualunque cosa arrivi io sono felice. Anzi, per me l’attesa è tutto e mi piace godermi ...

Fabrizio Biasin ha parlato anche del ballottaggio tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian per una maglia da titolare in Udinese-Inter. PARTITA – Queste le parole di Fabrizio Biasin su Twitter. “L’11 di ... (inter-news)

Mercato Inter, Biasin:”Ecco cosa vorrà Inzaghi” - I piani dell’Inter verso il prossimo mercato estivo. Nei giorni scorsi Fabrizio Biasin ne ha parlato in collegamento al nostro canale Twitch: “Come migliorare questa Inter sul mercato La prima cosa c ...momentidicalcio

Mercato Inter, Biasin svela: “Inzaghi chiederà questo rinforzo al club” - I piani dell’Inter in vista del prossimo mercato estivo: ne ha parlato Fabrizio Biasin sul nostro canale Twitch ...fcinter1908

As - Manna sfida Giuntoli per Guido Rodríguez: l'argentino è in scadenza col Betis - I partenopei perderanno in questo settore Dendoncker, Traoré e Zielinski, che firmerà a svincolo con l'Inter. Ingaggiare Guido con la stessa formula del polacco è un'opportunità sul tavolo sia per gli ...tuttonapoli