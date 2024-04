Biancazzurri più volte vicini al vantaggio | senza fortuna Malagoli decisivo nel finale per salvare il risultato Il Mezzolara ci prova | ma non riesce a passare Ridotte ancora le speranze di restare in serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pareggio a reti bianche per ildi Fabio Roselli che, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, non va oltre il pari a reti bianche conto i toscani dell’Aglianese guidati da ‘Ciccio’ Baiano. L’aritmetica non condannail team budriese alla retrocessione ma, classifica alla mano, e visto l’ultimo posto a quota 20, l’Eccellenza è ormai certezza. Ma venendo alla cronaca del match, ilparte forte e, già al 4’, su un cross di Bovo, Tzvetkov manca di un soffio lo specchio della porta. Al 13’ è Benedettini, su assist di Cavazza, a calciare forte in corsatuttavia riuscire a centrare di poco lo specchio. Poco prima della mezz’ora, sugli sviluppi di un corner, è De Meio a saltare più in alto di tuttotuttavia riuscire a gonfiare la rete per colpa di un provvidenziale intervento ...