Berlusconi mania | dal francobollo alla tazze Il Cav domina fra i gadget

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 – Il parterre è piuttosto folto e i nomi che lo compongono, tra un Guglielmo Marconi, un Tommaso d'Aquino, un Giacomo Puccini e una Eleonora Duse (per citarne solo alcuni) profumano di storia con la esse maiuscola. Ma in fondo in pochi si stupiscono che tra le figure immortalate dalle emissioni filateliche commemorative del 2024 ci sia anche quella di un uomo scomparso da appena un anno. Un uomo che la storia d'Italia, numerimano e senza addentrarsi in giudizi di valore, l'ha fatta eccome. Perché Silvio, cavaliere o caimano che fosse, ha dato il nome a una temperie politica eto la scena istituzionale, giudiziaria e sociale italiana per tre decenni, meritandosi oggi uncelebrativo (sarà emesso a un anno dscomparsa) che lo pone nel gotha degli ...