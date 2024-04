Benzina tocca nuovo massimo | diesel cala

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 10.12 Il prezzo dellatorna a salire e registra il livellodegli ultimi sei mesi, con prezzo medio al self service a 1,914 euro/litro (compagnie 1,92 e no logo a 1,9).al serto sopra i 2 euro (2,051 euro/litro). Ilself service segna 1,808 euro al litro (-1,compagnie 1,814, no logo 1,795). Il servito registra 1,948 euro al litro. In autostrada, al self,a 1,996 euro/litro ea 1,911. Servito2,255 e2,176 euro/litro