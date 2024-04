Benzina sopra il livello d’allerta | i prezzi salgono ma il governo fa finta di niente

(Di lunedì 15 aprile 2024) La situazione non cambia, ma il caro-carburanti resta. Il prezzo dellacontinua a essere ben al didegli 1,9 euro al litro, ma a preoccupare sonottutto alcuni picchi superiori – in diversi distributori in tutta Italia – ai 2,5 euro. L’allarme lo ha lanciato nelle scorse ore il Codacons, ma ormai è evidente che il costo dei carburanti sia salito benil. Nonostante i rincari continui, che seguono anche (ma non solo) le quotazioni del petrolio, per ilil problema sembra non esistere. E l’intervento promesso in caso di prezzoi 2 euro al litro non è proprio sul tavolo. IdellaL’ultimo aggiornamento suidei carburanti arriva ...

La benzina in modalità servito ha già sfondato il tetto psicologico del 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle ... (ildenaro)

Benzina, superati i 2,5 euro al litro (servito) in autostrada e in città - (Teleborsa) - Il prezzo della Benzina in modalità servito ha superato i 2,5 euro al litro in diversi impianti sia della rete autostradale, sia di quella urbana, e sono sempre più numerosi i distributo ...finanza.repubblica

La Benzina torna sopra i 2 euro al litro anche in città - All'interno del tessuto urbano si toccano i 2,139 euro all'Eni di Via Sarzana; 2,099 all'Eni di Via Genova; 2,009 euro alla Tamoil di Via Carducci; 2,082 euro all'Esso di Viale Italia e 2,129 euro all ...cittadellaspezia

Benzina, prezzo ancora su: è ai massimi da 6 mesi, quanto costa - Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Torna a salire il prezzo della Benzina, che tocca il livello massimo da esattamente sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. Stando alla consueta ...sardegnalive