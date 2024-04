Benitez | “Seguo da vicino anche Pecchia”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Rafa, ex tecnico del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. L’allenatore spagnolo ha parlato di diversi tecnici, italiani e non, ma ha voluto soffermarsi su Fabio, suo secondo al Napoli e che sta facendo benissimo a Parma. L’ex centrocampista del Napoli sta per salire in Serie A con i ducali.: “sta facendo molto bene” Così l’ex tecnico di Napoli e Real Madrid ai microfoni di Sky Sport: “In Italia parlate di De Zerbi, che io, ho seguito Amorim, Thiago Motta che sta facendo molto bene, madaFabio, che sta facendo molto bene”. Ha quindi voluto elogiare il suo secondo al Napoli.è in procinto di raggiungere la promozione in Serie A ...