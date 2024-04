Benevento | scontro tra auto e scooter in via Aldo Moro | due feriti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di dueil bilancio di un incidente avvenuto questo pomeriggio tra viae via Iovine, a. Una Fiat 500, condotta da una 49enne, e un motociclo guidato da un 18enne sono venuti a collisione. Nell’impatto, le cui cause sono ancora da accertare, il giovane centauro ha riportato ferite gravi, tanto che il personale del 118 ha deciso di trasportarlo all’ospedale San Pio. La conducente della Fiat 500 era in stato di choc ed è stata anch’essa trasportata in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

