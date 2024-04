Belluno | spruzza alcol nella stufa per scaldarsi ma viene travolta dalle fiamme | Fernanda Paganin morta a 92 anni per le ustioni

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’incidente nell’appartamento di Taibon Agordino, poi la vana corsa in ospedale a bordo dell’elicottero del 118

Taibon Agordino. Fernanda la 92enne morta ustionata accendendo la stufa: una vita dedita all'amore per i figli e per il marito Giuseppe - TAIBON AGORDINO - Non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ustioni riportate nell'incidente domestico occorso ai danni di Fernanda Paganin, la 92enne di Taibon Agordino, che è deceduta ...ilgazzettino

spruzza alcol nella stufa per accendere il fuoco, travolta dal ritorno di fiamma: morta un'anziana - AGORDO - Una anziana di Taibon Agordino deceduta per le ustioni provocate dall'alcol caduto su una stufa in casa. La donna, F.P. di 92 anni, intorno alle 8 di sabato 13 aprile, ha ...ilgazzettino