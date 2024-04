Belen e i tradimenti di Stefano De Martino | “Rifarei tutto ma con meno corna”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Dopo la fine della storia d’amore con Elio Lorenzoni,Rodriguez si racconta a cuore aperto durante Stasera c’è Cattelan su Rai 2. E pur non risparmiando frecciatine ai suoi ex, ha spiegato che lei ha già perdonato. Ma se dovesse rivivere la propria vita, “ma con”. Durante la trasmissione, il conduttore Alessandro Cattelan ha proposto aun gioco di fantasia, una specie di ritorno al futuro: “Se 10 anni fa ti avessi chiesto quali sono i tuoi progetti per i prossimi 10 anni, cosa mi avresti detto?”, le ha chiesto. E lei, dopo aver scherzato sul fatto che la sua memoria non è ferrea, ha detto che “Magari ti avrei risposto i figli, anche se Santiago già c’era”. In realtà, ha proseguito, ...