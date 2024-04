Beautiful | anticipazioni americane | RJ aggredisce Zende

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nel corso delle prossime puntatedi, scoppieranno forti tensioni trae RJ. Quest'ultimo, infatti, apprenderà con sgomento che la sua fidanzata Luna è andata a letto con il cugino e andrà in escandescenze. Ricordiamo che, durante i festeggiamenti in occasione delle nozze di Eric e Donna, Luna si è allontanata da Villa Forrester e, ignara che sua madre facesse uso di sostanze stupefacenti, ha assunto le sue mentine. In quel momento, la ragazza ha iniziato ad avere delle allucinazioni e si è recata nella dependance per bere dell'acqua. Nell'appartamento, però, ha trovatoe lo ha scambiato per RJ. A quel punto, i due si sono lasciati travolgere dalla passione e, solo il mattino successivo, Luna ha capito di aver tradito il suo fidanzato. In seguito, la ragazza ha raccontato tutto a sua ...