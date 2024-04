Beatrice Luzzi lancia una frecciata velenosa a Perla Vatiero | cosa non le è piaciuto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 aprile 2024)in un’intervista è tornata a parlare del Grande Fratello, non spendendo parole al miele per. Infatti, secondo lei la sua vittoria non è stata del tutto meritata, essendo entrata dopo qualche mese rispetto ai veterani. E poi ha rivelato che, seppur la fidanzata di Mirko Brunetti le stia simpatica, c’è stata una circostanza in cui non ha apprezzato il suo comportamento. Le due finaliste del GF riusciranno a chiarirsi una volta per tutte? Grande Fratello: vittoria immeritata didopo alcune settimane di silenzio ha parlato nuovamente die della sua vittoria al Grande Fratello. E così, intervistata da CominSoon.it, non si è detta pienamente d’accordo ...