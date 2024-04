Bayern Monaco | Zidane per il rilancio

(Di lunedì 15 aprile 2024)potrebbe tornare ad allenare a distanza di tre anni e farlo per rilanciare ildopo una stagione deludentepotrebbe tornare ad allenare a distanza di tre anni e farlo per rilanciare ildopo una stagione deludente. Per provare a ripristinare l’ordine delle cose dell’ultimo decennio a Säbener Strasse stanno

Bayern Monaco-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - In occasione del ritorno dei quarti di finale, l`Arsenal se la vedrà con il Bayern Monaco nel secondo atto di un doppio confronto fondamentale per entrambe le.calciomercato

Zidane, ti fanno la corte: telefonate già partite per strappare il sì - Un altro anno in sella, per lanciare il guanto di sfida a chi ha visto interrompere dopo undici anni il proprio dominio. Beffandolo, dicendo "no, resto dove sono", perché c’è una prospettiva per prova ...tuttosport

Juventus, serve qualità a centrocampo: si valuta l'ingaggio di Jorginho - La società bianconera vorrebbe rinforzarsi con un giocatore di esperienza e qualità, si pensa all'ingaggio del centrocampista dell'Arsenal ...it.blastingnews