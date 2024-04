Basket serie C | Scuola Basket ancora ko Chance salvezza minime

(Di lunedì 15 aprile 2024) Si complica ulteriormente la situazione dellanella poulediC. Gli uomini di coach Mattia Campi sono stati battuti a domicilio (77-101) dalla forte Santarcangelo al termine di una gara sempre ad inseguire, indirizzata da un paio di fischiate arbitrali nella ripresa. Complice un brutto approccio alla partita, Costanzelli e compagni sono andati all’intervallo sotto addirittura di venti lunghezze, poi un sussulto nel terzo quarto, coi ferraresi arrivati fino al -10 a otto minuti dalla sirena. Da lì in avanti, tanta confusione, tre tecnici alla Sbf (espulsi Campi e Bastoni) e una sfida che si è trasformata in una corrida, col successo esterno.

