Basket Serie B Interregionale Play-in Gold Use | sfuma il sogno del primo posto Saronno si conferma la bestia nera

(Di lunedì 15 aprile 2024) AZ PNEUMATICA84 USE COMPUTER GROSS 77 AZ PNEUMATICA: Canton ne, Ugolini 24, Negri 10, Quinti 11, De Capitani 11, Nasini 3, Tolotti ne, Pellegrini 2, Romanò 6, Beretta 17, Motta, Figini ne. All. Biffi (ass. De Piccoli/Bettoni) USE COMPUTER GROSS: Giannone 26, Sesoldi 5, Rosselli 20, Calabrese 8, De Leone 6, Mazzoni 3, Quartuccio 6, Cerchiaro 3, Baccetti, Fogli, Tosti. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa) Arbitri: Dell’Accio di Torino e D’Errico di Grugliasco Parziali: 20-20, 39-43 (19-23), 60-56 (21-13), 84-77 (24-21)- Nonostante un’ottima Use Computer Gross arriva la sconfitta contro ilche sila vera e propriadei biancorossi che dopo il successo dell’andata decidono nuovamente di affondare la squadra di ...