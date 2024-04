Basket | la ‘caccia ai naturalizzati’ nasconde il vero problema italiano | il sempre più ridotto numero di giovani promettenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 2 Luglio comincerà il cammino dell’Italia nel Preolimpico dia San Juan in Porto Rico e per quel giorno uno tra Drew Eubanks e Donte DiVincenzo potrebbe far parte del gruppo azzurro. Non si sa ancora nulla sulle vicende burocratiche dei giocatori rispettivamente di Phoenix Suns e New York Knicks, con la “caccia al naturalizzato” che è ormai diventata abbastanza frequente negli ultimi anni per la nostra pallacanestro. Sicuramente l’Italia è rimasta decisamente scottata dalla decisione di Paolo Banchero, che chiaramente avrebbe dato una dimensione diversa a tutta la squadra azzurra. Anche DiVincenzo, non ovviamente ai livelli della star degli Orlando Magic, è un giocatore di alto livello, reduce dalla sua miglior stagione in carriera in NBA e che darebbe su entrambe le metà del campo un notevole impatto. Eubanks serve dav? Forse sì visto il ...