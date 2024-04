Basket femminile | le migliori italiane della 25a giornata di A1 Milazzo trascina Ragusa | l’accoppiata Verona-Sottana c’è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Va verso la fine il camminoregular season in Serie A1 2023-2024. Dopo la 25a, infatti, si viaggia verso l’ultima (recupero Roma-Schio di mercoledì a parte): andiamo alla scoperta di chi, tra le, meglio ha fatto nel corsodomenica cestistica. Per valutazione, il ruolo di MVP ce l’ha Ilaria, che assomma un 27 da massimo stagionale con 23 punti (altro season high), 4 rimbalzi e 3 assist nel successoPassalacquacontro il Sanga Milano, che basta per confermare quel che già era noto: la Virtus Eirene è sesta in classifica. Dove non c’è Laura Spreafico, ferma in questa, arrivano i rinforzi, e in questo caso con ampio profitto. La sfida di Roma tra Oxygen e Brixiasegna ...