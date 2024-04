Basket - B maschile Bcl abbatte il gigante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) GULLIVER 62 BCL 85 GULLIVER DERTHONA: Borasi 4, Fogliati, Fernandez 6, Bresciani 2, Tambwe 7, Korlatovic 8, Diodati 2, Fonio, Bellinaso 13, Moro, Conte 8, Josovic 12. All.: Ansaloni.BALL CLUB LUCCA: Landucci, Burgalassi 10, Barbieri 2, Lenci 2, Lippi 13, Barsanti 8, Simonetti 12, Tempestini 5, Del Debbio 10, Brugioni, Pierini 9, Trentin 14. All.: Olivieri. Arbitri: Caneva di Torino e Orlandi di Pavia. Note: parziali 4-33, 30-54, 42-71. TORTONA - Non si tratta di un refuso: tutto reale, il primo quarto è terminato proprio 33-4 per Bcl. Solo quattro punti realizzati dai piemontesi nel primo periodo. Derthona non si è più ripresa e Lucca ha gestito senza particolari problemi: +24 all’intervallo lungo; +29 al 30’ e, al massimo, il vantaggio è rimasto sui venti punti. E pensare che, vincendo, i bianconeri locali, capaci di espugnare il "Palatagliate" ...