Basket B interregionale / Goldengas Senigallia 102-68 sul Valdiceppo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Quarto posto in classifica generale assicurato per il quintetto di Gabrielli, top scorer Brigato con 24 punti a referto, 15 aprile 2024 – Vittoria interna perche asfalta la formazione umbra del: 102-68. Una partita senza storia contro l’ex Paolo Filippetti. Per il quintetto di Gabrielli è quarto posto in classifica generale. Partita che di fatto è già chiusa al riposo lungo: 53-39. Top scorer di serata Brigato con 24 punti a referto.: Giacomini 12, Neri 5, Brigato 24, Landoni 11, Medizza 2, Bracci 17, Tornatore 4, Sanna 13, Imsandt 12, Arceci 2, Patrignani. All. Gabrielli: Rimsa 20, Boschetti 2, Speziali 2, Buscaroli 10, Rath 9, Meschini 18, Casuscelli 7, Facciolà, Berardi, Rimolo. All. Filippetti Arbitri: ...

