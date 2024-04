Bari | tre esoneri e 4 allenatori per salvare la B | in panchina ora Federico Giampaolo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il momento che sta vivendo ilè da incubo, a coronamento di una stagione partita male fin dall’inizio. Trentacinque punti in classifica, treesonerati e il quarto ingaggiato dalla Primavera: sarà infatti, il fratello minore di Marco, a guidare i Galletti in queste ultime gare stagionali. Il calendario dei pugliesi non è dei più semplici, ma l’obiettivo ora è quello di riuscire ala categoria. Ciò sembra assurdo, se si pensa che nella passata stagione la compagine biancorossa è stata ad un passo dalla Serie A, con il gol che ha regalato la promozione al Cagliari nella finale play-off arrivato al 94?. La vittoria ora manca dal 17 febbraio, e nelle ultime 8 partite sono arrivati solo 2 pareggi e 6 sconfitte. La sequenza di cambi inè ...

