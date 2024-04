Bari | indagato anche l’assessore al Bilancio | l’ipotesi di truffa aggravata sui fondi Ue per i giovani Decaro gli revoca la delega

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una nuova inchiesta scuote l’amministrazione comunale di, al centro nelle ultime settimane di una serie di imbarazzanti casi giudiziari. A finire nel mirino della magistratura è stato questa voltaal, Alessandro D’Adamo. Il “tesoriere” del Comune guidato da Antonioproviene da Iniziativa Democratica-Sud al Centro, il gruppo politico che faceva capo a Alfonsino Pisicchio e Anita Maurodinoia, i due ormai ex assessori in Regione Puglia «saltati» questo mese nell’ambito della bufera giudiziaria: il primo arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di concorso in utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e turbativa d’asta, la seconda indagata nell’ambito dell’inchiesta per corruzione elettorale per il quale è stato arrestato il marito, Alessandro Cataldo. D’Adamo invece è da ...