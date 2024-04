Barcellona non vede l’ora di fischiare Dembélé il giocatore che si infortunava per troppa PlayStation

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024)non è un ospite gradito a. Domani sera al Montjuïc, i suoi ex tifosi non lo accoglieranno certo con sentimenti di gratitudine. Tra ile il francese l’estate scorsa non è finita nel migliore dei modi. E i suoi festeggiamenti durante l’andata dei quarti di finale al Parco dei Principi hanno accesso ancor di più un certo risentimento nei suoi confronti. L’Equipe comprende il perché di tanto astio. “La storia tra il Barça e Ousmane, iniziata nell’agosto del 2017 e conclusa la scorsa estate con la partenza del francese al Psg, resterà per sempre un dramma“. Acquistato per 105 milioni di euro più 40 milioni di bonus, 119 partite saltate in 6 stagioni. A ciò si aggiungono le varie polemiche sul suo stile di vita e sui suoi ritardi agli allenamenti “che divennero una gag ricorrente negli ...