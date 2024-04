Barcaccia | ritorno immediato in Prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Immediata risalita per la. La truppa di Veneselli esulta (5-3) a Casina e trionfa con 90’ d’anticipo nel girone reggiano di Seconda anche grazie al pari dell’Atletico Bibbiano Canossa. Come in un film, match-winner e trascinatore il fantasista ed ex di turno Stefano Falbo, autore di una tripletta inaugurato da un euro-gol al volo di controbalzo al sette da fuori area. Bis di Cominci di tap-in, poi lo stesso Falbo sfrutta un retropassaggio errato e insacca scartando Mariani; nella ripresa double del biancorosso Marchesini in mischia e con conclusione angolata, quindi Gualtieri insacca di piatto un servizio dalla destrache Palermo accorci sul 3-4 e del contropiede di Falbo che torna così re dei cannonieri. Pari in rimonta per l’Abc grazie a Gherardini nella sfida interno contro lo Sporting Cavriago (a segno Redeghieri) che dovrà ...