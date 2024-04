Bankitalia | banche promosse dopo operazione mistery shopping

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024), ma con qualche appunto, sulla correttezza verso i clienti nell'offerta e apertura dei conti di pagamento allo sportello. Questo il risultato della primadi '' della Banca d'Italia presso le filiali bancarie, un metodo già usato all'estero e in Italia dall'Ivass per le assicurazioni) dove dei funzionari della vigilanza si fingono clienti per verificare sul campo i comportamenti dei dipendenti degli istituti di credito. E che, vista la "positiva esperienza" diventerà abituale nei controlli di vigilanza. "L'obiettivo dell'esercizio - sottolinea Via Nazionale - era verificare il rispetto delle norme di trasparenza e correttezza nella fase di primo contatto con il cliente" per l'apertura di un conti di pagamento "e la capacità degli addetti allo sportello di ...